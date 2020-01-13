إنهاء إجراءات 55 مليون مسافر عبر منافذ دبي في 2019

المصدر: دبي-مارية البلوشي

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن الاحصائيات المنجزة لعام 2019 في عدد المسافرين الذين تم إنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم عبر منافذ دبي خلال العام الماضي.

وقال اللواء المري إن 55 مليون مسافر تم إنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم عبر منافذ دبي وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 3,45%، كما أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 13 مليونا و897 ألفا و133 اذن دخول منها 4 ملايين 602 ألف و514 اذن دخول سياحي، كما وانجزت الإدارة مليونين و678 ألفا 711 معاملة إقامة جديدة وتجديد إقامات المتعاملين وقد ارتفعت نسبة انجاز تلك المعاملات الى 5,56%، كما وبلغ عدد الحاصلين على الإقامات الذهبية في دبي 3 آلاف و441.

وإضافة إلى الاحصائيات حصرت الإدارة معاملات مراكز آمر والتي بلغ عددها 69 مركزا منتشرة في أنحاء إمارة دبي، وبلغت مليونين و244 ألفا و615 معاملة بنسبة زيادة بلغت 23.6%.

جاء ذلك في المجلس الإعلامي السنوي الذي جمع اللواء محمد احمد المري مع الإعلاميين من كافة الجهات الإعلامية المحلية والعالمية، بهدف تكريم الشركاء الاعلاميين لجهودهم وتعاونهم الفعال في نقل فعاليات وأنشطة الإدارة للمتعاملين.