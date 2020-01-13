محمد بن راشد وحكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يعزون سلطان عمان بوفاة قابوس بن سعيد

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .. واجب العزاء إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى مسقط عصر اليوم على رأس وفد رفيع ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعددا من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين وذلك لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وأعرب سموه لجلالة السلطان هيثم بن طارق عن صادق تعازيه ومواساته لآل سعيد الكرام في مصابهم الجلل راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتمنى سموه لسلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة سائلا الله تعالي أن يوفق جلالته لما فيه خدمة بلاده وشعبه.