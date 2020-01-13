خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.. سلطان الجابر يعزي عمان في فقيدها

المصدر: البيان الإلكتروني

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيوخ، وعدد من أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول الصديقة، ألقى معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر، كلمة خلال افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة" استهلها بالترحيب بالحضور، وتقديم العزاء بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد (رحمه الله)، الذي كان قائداً بارزاً ومصدر إلهام لشعبه وللمنطقة، وكانت تربطه علاقة أخوة متينة مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومع القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات. كما أعرب عن أطيب تمنيات قيادة وشعب دولة الإمارات لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق.