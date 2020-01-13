انفجار بركان تال يعطل رحلات «الاتحاد للطيران» إلى مانيلا

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت شركة الاتحاد للطيران أن حركة رحلاتها إلى مطار مانيلا الدولي «نينوي أكوينو» في الفلبين تأثرت جراء انفجار بركان تال.

وأضافت الاتحاد للطيران لـ«البيان» أنه جري تحويل الرحلة رقم EY428 المتجهة من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 12 يناير، إلى هونغ كونغ، مشيرة إلى مساعدة الضيوف المتأثرين في متابعة سفرهم إلى مانيلا بعد فتح المطار.

وأوضحت الشركة أن رحلتها رقم EY423 المتجهة من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 12 يناير شهدت تأخيرًا وجرى توفير الإقامة الفندقية للضيوف المسافرين على متن تلك الرحلة.

وذكرت الاتحاد للطيران أنه تم إلغاء الرحلات التالية: رحلة رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY424 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY423 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY428 من أبوظبي إلى مانيلا بتاريخ 13 يناير، ورحلة رقم EY421 من مانيلا إلى أبوظبي بتاريخ 14 يناير.

وأكدت الاتحاد للطيران أنه من المقرر أن تُستأنف الرحلات إلى ومن مانيلا عند فتح المطار، مشيرة إلى توافر آخر مستجدات حالة الرحلات عبر الموقع الرسمي للشركة.

وذكرت الشركة أن هناك فريق من الاتحاد للطيران يتولى خدمات ومساعدة الضيوف المتأثرين جراء ذلك، فيما تراقب الشركة الوضع عن كثب، لتوفير آخر المستجدات.

أطلق بركان قرب العاصمة الفلبينية عمود رماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء أمس الأحد، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات طائرات وتحذير من ثوران عنيف وموجة مد ناجمة عن البركان.

ويقع بركان تال، وهو من أنشط براكين البلاد، وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوبي وسط العاصمة مانيلا.