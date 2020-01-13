عملية سمنة لمواطن بلغ وزنه ٢٤٥ كيلوجرام

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

أجرى قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد العام الماضي عملية لتحويل مسار المعدة لمواطن بلغ وزنه 245 كيلوغرام.

وقال الدكتور عمر المرزوقي، استشاري الجراحة العامة بأن المواطن انخفض وزنه بعد الشهر الأول من إجراء العملية الى ١٩٠ كيلوغرام ومن المتوقع أن ينزل أكثر في الفترة القادمة خاصة وأنه ملتزم بتعليمات الأطباء من ناحية الحمية والوجبات التي يجب الابتعاد عنها.

وأضاف أن السمنة تسبب أعراضا جانبية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وانقطاع التنفس إضافة لعدم القدرة على الحركة، لافتًا إلى أن إجراء العملية يصبح أمرا لا مفر منه للحفاظ على حياة الشخص واستعادته للياقته الصحي.

وقال بأن نسبة نجاح عمليات السمنة في مستشفى راشد تعتبر من أفضل النتائج العالمية، فمن خلال متابعة المرضى الذين تم إجراء العمليات لهم في العيادة المتخصصة تبين أن نسبة التسريب والنزيف صفر وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مستشفى راشد في مثل هذا النوع من العمليات.