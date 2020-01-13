بلدية دبي تسحب مليوني متر مكعب من مياه الأمطار

المصدر: دبي- وائل نعيم

نجحت فرق بلدية دبي بسحب مليوني متر مكعب من كميات مياه الأمطار التي هطلت يومي السبت والأحد الماضيين، حيث شهدت الإمارة هطول أمطار غزيرة وبلغ أعلى معدل للهطول 150 ملم في الساعة، وتلقت فرق العمل التي شاركت في سحب المياه 5 آلاف و700 بلاغ تم معالجة 80 % منها وفي نهاية اليوم الاثنين سيتم حلها جميعاً.

وشاركت فرق عمل البلدية، خلال الــ 48 ساعة الماضية بسحب المياه بــ 35 مضخة و52 محطة لتصريف مياه الأمطار تعمل بكامل فعاليتها، وأكثر من 3000 موظف وعامل تم توزيعهم في كافة أنحاء دبي لسحب التجمعات المائية نتيجة هطول الأمطار.

وتم التنسيق والتعاون بين الوحدات التنظيمية في البلدية مع الشركاء الاستراتيجيين في عمليات سحب المياه وتصريفها خلال الهطولات المطرية وبعدها وتنظيف الطرقات، حيث عملت الكوادر الإشرافية والفنية التنفيذية التابعة لبلدية دبي على مدار الساعة في كافة أنحاء الإمارة، وتم تزويد فرق العمل بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة جراء الرياح المصاحبة للأمطار، وتم توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة في الشوارع.