بلدية العين تتلقى 1700 بلاغاً وتخصص 1250 عاملا و60 صهريجاً لسحب المياه

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين أن فرق الطوارئ التابعة لقطاعات بلدية مدينة العين تعاملت مع أكثر من 1700 بلاغ تلقاها مكتب الطوارئ، وذلك لحالة المنخفض الجوي المسمى بمنخفض العشرين، والذي أدى إلى هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة والشدة على قطاعات المدينة مصحوبة بالبرد والبرق والرعد وسرعة رياح بلغت 60 كم في الساعة، والمتوقع استمراره حتى الأربعاء القادم. تم فتح عدداً من الطرق الرئيسية والأنفاق بنسبة 100%، كما وتراوحت نسبة التعافي في القطاعات الخارجية من 70% إلى 100%، وتم تخصيص 1250 عاملا و60 صهريجا لسحب المياه.

وأدى المنخفض الجوي إلى جريان الأودية والشعاب والسيول التي غمرت بعض الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأحياء السكنية مما تسبب في عرقلة حركة السير والمرور في بعض الطرق والانفاق.

وسجلت مدينة العين أعلى مجموع في كميات المياه والتي بلغت 190.4 ملم في منطقة خطم الشكلة، حيث بلغ عدد المعدات والآليات المستخدمة أكثر من 60 صهريجاً لسحب المياه المتجمعة والتعامل مع انجرافات وانهيارات الطرق، كما وفرت أكثر من 1250 عامل موزعين على قطاعات المدينة، لتتواصل الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المشاركة في الحدث للتعامل مع أكبر عدد من البلاغات، وما زالت الجهود مستمرة لتعافي المدينة والحفاظ على سلامة افراد المجتمع.

كما قامت بلدية مدينة العين بتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول ومعالجة آثارها في حسب خطة الاستعداد المبكر التي وضعتها البلدية في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للعمل على مدار 24 ساعة للاستجابة القصوى والتعامل مع البلاغات، حيث تم فتح عدداً من الطرق الرئيسية في المدينة والانفاق بنسبة 100%، كما وتراوحت نسبة التعافي في القطاعات الخارجية من 70% إلى 100%، ولا زال العمل للوصول إلى نسبة التعافي التام.

وقدرت بلدية مدينة العين الجهود الني بذلتها كافة الجهات المعنية والتي تعاونت على تجاوز آثار حالة عدم الاستقرار كالمديرية العامة لشرطة العين وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومركز أبوظبي للنفايات تدوير، كما جددت التحذير للسكان والقاطنين في المدينة من عدم التهاون في ارتياد الأودية ومناطق جريان المياه نتيجة الأمطار التي ستشهدها المدينة خلال الأيام القادمة، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.