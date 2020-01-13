عمر العلماء أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

في يوم عز وفخر، يظهر حرص أبناء الإمارات على خدمة وطنهم والتفاني من أجل رفعته، أقبل أبناء الوطن بأعداد كبيرة للالتحاق ببرنامج الخدمة الوطنية في دفعته الـ13 لفئة الموظفين، وفي مقدمتهم أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية، وهو معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي. فقد استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة، في معسكر ليوا بمنطقة الظفرة، ومعسكر العين، ومعسكر سيح اللحمة بمدينة العين، ومعسكر المنامة بعجمان، منذ الصباح أعداداً كبيرة وتم تسجيلهم في الدورة وتسليم جميع الملتحقين متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم. وكان من ضمن الملتحقين بالبرنامج، معالي عمر بن سلطان العلماء الذي نشر في حسابه عبر «تويتر» تدوينة قال فيها: «بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الـ 13 من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هي أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز. تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاءنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان».

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ـــ عمر العلماء أول وزير في الخدمة الوطنية