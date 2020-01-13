لجهاتنا المختصة: شكراً

المصدر: متابعة: قسم المحليات

لمشاهدة أخبار الأمطار بصيغة الــ pdf اضغط هنا

بذلت الجهات المختصة في الدولة جهوداً كبيرة في التعامل مع آثار الأمطار غير المسبوقة منذ 24 عاماً التي عمّت أرجاء الدولة، مسخّرة كافة إمكاناتها لاحتواء آثار تجمعات مياه الأمطار، واستجابت بكفاءة عالية لجميع البلاغات التي وصلتها.



وثمّن مواطنون ومقيمون الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تلافي آثار الأمطار موجهين الشكر لهم على سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.



35 مضخة



وكشفت بلدية دبي أن كميات مياه الأمطار التي تم سحبها أول من أمس بلغت مليوناً و350 ألف متر مكعب، وأن معدل هطول الأمطار بلغ 150 ملم في الساعة، وأن فرق العمل التي شاركت في سحب المياه عالجت 3500 بلاغ من بين 4200 بلاغ تلقتها. وشاركت بلدية دبي بـ 35 مضخة و52 محطة لتصريف مياه الأمطار تعمل بكامل فعاليتها، وأكثر من 3000 موظف وعامل يعملون في كافة أنحاء الإمارة على سحب المياه من مختلف الوحدات التنظيمية في البلدية التي عملت على سحب المياه وتنظيف الطرقات.



‎من جهتها تلقت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 37 ألفاً و884 مكالمة، من بينها 4262 بلاغاً مرورياً على مستوى إمارة أبوظبي، خلال ساعات سقوط الأمطار، وتعاملت معها بالسرعة المطلوبة.



وفي السياق نفذ فريق الإنقاذ في المسطحات المائية بالعين التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بلدية منطقة العين وشركة العين للتوزيع وإدارة الدفاع المدني، حيث قامت بعملية إنقاذ 17 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع و8 أشخاص في وادي غشابة، و25 مركبة في مضمار الدراجات الهوائية بالبطين، كما شملت العمليات إنقاذ 7 أشخاص بوادي المقام، وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.



وكان فريق الإنقاذ في المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة أمس بوادي صاع وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات وإنقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية، كما نفذت قرابة 93 مهمة إسعافية مختلفة.



1200 موظف



وقالت بلدية مدينة الشارقة إن أكثر من 1200 موظف عملوا لأكثر من 100 ساعة متواصلة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وفتح الشوارع التي تجمعت بها المياه لضمان سير الأعمال بكل سهولة ويُسر وانسيابية الحركة المرورية في جميع الشوارع.



وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار في البلدية، خلال متابعته لفرق العمل من الميدان، أن مركز الاتصال التابع للبلدية استقبل 573 بلاغاً، وأوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة ورئيس اللجنة الميدانية، أن البلدية تواصل العمل لليوم الرابع على التوالي دون توقف، حيث وفرت أعداداً كبيرة من الصهاريج والمضخات نقلت خلاها أكثر من 20 ألف حمولة.



واستقبلت شرطة الشارقة 15 ألف مكالمة خلال 3 أيام، وتلقى مركز العمليات 15 ألفاً و869 مكالمة هاتفية خلال فترة التقلبات المناخية المصحوبة بسقوط الأمطار، وذلك خلال الفترة من مساء الخميس الماضي، وحتى صباح أمس، منها 13 ألفاً و901 مكالمة على الرقم (999) الخاص بالحالات الطارئة.



من جانبه أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تعاونت مع الشركاء الاستراتيجيين للإشراف المباشر على عمليات السحب والتصريف خلال تساقط الأمطار وبعده لضمان عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.



وأعلنت بلدية الفجيرة استعداداتها مع مضاعفة فرق العمل الميدانية لأجهزة البلدية، وآليات سحب وشفط المياه من أماكن تركزها، كما قامت دوريات الشرطة في الإمارة بمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة.



وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة إلى أن البلدية أدخلت عدداً من المعدات والمضخات وتناكر شفط المياه الجديدة إلى الخدمة، حيث يتم إغلاق بعض الطرق التي تجمعت فيها مياه الأمطار لإجراءات احترازية ولتنفيذ عمليات الشفط ولتأمين سلامة المارة.



وكشف المهندس عيسى الشامسي، رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، عن سحب فريق طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، 7 ملايين و555 ألف غالون من مياه الأمطار خلال 72 ساعة الماضية، حيث واصلت فرق الطوارئ عملياتها على مدار الساعة دون توقف، كما استجابت غرفة العملية لـ612 بلاغاً، تنوعت بين 538 بلاغاً حول تجمع مياه الأمطار، وتدعيم 47 منطقة رملية جرفتها مياه الأمطار، وصيانة 19 نقطة لانهيارات الطرق، والتعامل مع 8 بلاغات حول سقوط أشجار وعمود إنارة.



من ناحية أخرى، قامت إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية بإمارة رأس الخيمة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، بتسكين 120 أسرة من أهالي المناطق المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة، وحصر الأعداد الأخرى المتضررة في مختلف المناطق السكنية برأس الخيمة.