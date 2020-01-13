انحسار التقلبات الجوية تدريجياً

المصدر: متابعة: قسم المحليات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنحسر حدة التقلبات الجوية ليكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية مع توفر الفرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط يصبح مضطرب الموج ليلاً في الخليج العربي.



ومع استمرار تكاثر السحب الركامية أمس على أغلب المناطق، شهدت الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحياناً، وأدت غزارة الأمطار شمالاً وشرقاً إلى جريان الأودية والسهول والمناطق المنخفضة في أماكن عديدة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل أقل درجة حرارة على الدولة يوم أمس بواقع 1.3 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة 6:15 صباحاً.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار خلال الحالة الجوية في الفترة من 9 ـ 12 يناير الجاري وحتى الساعة 3:19 عصر أمس في خطم الشكلة 193 ملم، وميناء صقر 187.7 ملم، ودمثة 181.2 ملم، ومزيد 178.2 ملم، وفلج المعلا 158.4 ملم.



كميات مرتفعة



كما سُجلت كميات أمطار مرتفعة خلال تلك الفترة في الفوعة 158.2 ملم، وفي الفرفار 141.8 ملم، و139 في جميرا، و133.6 ملم في الشويب، و133 ملم في سويحان، و127 في العراد، و124.8 ملم في الفقع، و118 ملم في رأس غناضة وملم،114.6 وفي ركنة 117 ملم، وفي مطار العين 115 ملم، وفي رزين 114.6 ملم، و111.6 ملم في سيح السلم وأم غافة، و108 ملم في جبل مبرح ومليحة، و103 في الشوامخ والوثبة.



وتم تسجيل كميات أمطار أقل من 100 ملم في كل من الطويين 98.5 ملم، ومطار رأس الخيمة 90.1 ملم ومسافي 97.8 ملم و84 ملم في ميناء الفجيرة ومطار الشارقة ودبا، وضدنا 74.8 ملم، وجبل ينس 92.3 ملم ووادي شحه 97.4 ملم وغيرها من المناطق خاصة شمالاً.



واستمر هطول الأمطار منذ مساء أمس الأول وأمس، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد في العديد من مناطق الدول، وشهدت مدينة أبوظبي عصر أمس هطول أمطار غزيرة وعلى فترات مصحوبة بالرعد أحياناً، وسقطت أمطار مختلفة الشدة على طريق خورفكان الجديد وشارع الشيخ محمد بن راشد وفي السمحة وطريق دبي مسافي في وادي سنا وكانت غزيرة مع برد على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي البرشاء وطريق الذيد وشارع الإمارات والطويين والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والعين وغيرها من المناطق.



أرقام قياسية



واستمر هطول أمطار الخير والبركة على مدينة العين وضواحيها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أرقاماً قياسية في المعدل السنوي للأمطار الذي تجاوز 190-ملم في بعض المناطق، ومازالت الأجواء مبشرة بازدياد كميات الأمطار المتساقط، مما يبشر بمواسم خير وعطاء وارتفاع منسوب المياه الجوفية.