إحلال 3 عبارات مائية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فرق العمل بدأت أمس في تنفيذ حلول سريعة بتنفيذ مشروع تطهير وتوسعة المجرى المائي المجاور لشعبية راشد، بهدف تسهيل تدفق مياه الأمطار وتحويلها بعيداً عن مساكن الأهالي، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إحلال ثلاث عبارات مائية قديمة وتحويلها إلى عبارات نظامية تسمح بمرور تجمعات المياه المتدفقة من أعلى جبال المنطقة مروراً بمنطقة ضاية والمناطق المجاورة، وتفادي عنق الزجاجة التي كانت تؤدي إلى اختناق تدفق مرور المياه وفيضانها خارج القناة المائية نتيجة لشدة جريانها.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، أن الهدف من إنشاء الحفرة التخزينية لمياه الأمطار في وادي نقب تهدف إلى إيجاد حل شبه دائم لفيضان مياه الوادي وحماية مساكن الأهالي من خطر وصول المياه إليها، وخاصة المناطق السكنية في منطقتي الحيل والفحلين، حيث يستوعب الخزان مليوني متر مكعب من مياه الأمطار، وبعمق 20 متراً، وبمساحة 100 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن فرق العمل بالمؤسسة تعمل على مدار الساعة منذ بداية تقلبات الطقس في صيانة مختلف الطرق المتضررة من جريان مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال اليومين الماضيين.