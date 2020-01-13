مدارس خاصة في دبي والشارقة تعلق الدراسة لليوم الثاني على التوالي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت مدارس خاصة في دبي والشارقة تعليق الدراسة اليوم، لليوم الثاني على التوالي إيماناً منها بأهمية المحافظة على أمن وسلامة الطلاب في ظل وجود تجمعات مياه محيطة بمدارسهم على أن تستأنف الدراسة غداً.

وأوضحت تلك المدارس أنها تعمل على تنظيف المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلبة.

وكانت تلك المدارس أرسلت رسائل نصية إلى أولياء الأمور تفيد فيها بأنها علقت الدراسة لليوم الثاني على التوالي، نظراً لهطول أمطار الخير على البلاد، مؤكدين فيها حرصهم على سلامة الطلاب في ظل استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق المختلفة.