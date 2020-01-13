شرطة دبي تعاملت مع 303 حوادث مرورية

المصدر: دبي - البيان

أكدت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أن عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الإمارة، بلغ 303 حوادث منها 8 حوادث بليغة و295 حادثاً بسيطاً.

وبيّن مركز القيادة والسيطرة أنه تلقى 7471 مكالمة على هاتف النجدة (999) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تلقى مركز الاتصال 1358 مكالمة على الرقم 901.

وناشد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، السائقين بتوخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة عند تقلبات الطقس. من جهة أخرى أكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، أن شرطة دبي لم تسجل أي حالة غرق أو حوادث بحرية خلال فترة نهاية الأسبوع بسبب تقلبات الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة.