عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع دول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بينيلوب بيكلز المندوب الدائم لدولة ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة، وكلود فيليكس دو ريغو المندوب الدائم لبنين لدى الأمم المتحدة، وألبرت شينغيرو المندوب الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، وسيديبي فاتوماتا كابا المندوب الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول العالم الشقيقة والصديقة. كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم، أعرب مندوبو الدول لدى الأمم المتحدة عن سعادتهم بلقاء سموه وبالتواجد في دولة الإمارات.. مشيدين بالدور الرائد الذي تقوم به الدولة لنشر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، ودعم الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومحمد سيف الشحي مدير إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.