الحكام يهنئون هيثم بن طارق بتنصيبه سلطاناً لعمان

المصدر: الشارقة - وام

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كل على حدة، برقيات تهنئة إلى أخيهم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة. وعبّر سموهم فيها عن صادق تمنياتهم للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها وللشعب العماني بمزيد من الرخاء. وإلى ذلك، بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بالمناسبة نفسها.