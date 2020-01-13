محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ماكرون وميركل العلاقات وأوضاع المنطقة

أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحث سموه والرئيس الفرنسي خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار، ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء. ودون سموه عبر «تويتر» قائلاً: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشنا خلاله تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين بلدينا، وأهم الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.. نتشارك مع أصدقائنا الفرنسيين الاهتمام بتعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة». كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وبحث سموه والمستشارة الألمانية ــ خلال الاتصال الهاتفي ــ علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا. واستعرض الجانبان تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سموه والمستشارة الألمانية ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلمها، والعمل على احتواء التوتر وتجنب التصعيد من خلال تغليب الحوار والحكمة في معالجة القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة. وقال سموه عبر «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الالمانية.. بحثنا خلاله أوجه التعاون الوثيق بين البلدين.. ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.. نتطلع مع المستشارة ميركل الى معالجة التطورات الحالية في المنطقة بالحكمة والحوار بما يحقق تطلعات الشعوب في الاستقرار والسلام».