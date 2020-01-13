غباش ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عمق العلاقات البرلمانية والشراكة الاستراتيجية بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي، وأشار إلى الدور المهم الذي يلعبه «الاتحاد البرلماني الدولي»، في صعيد تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم، ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، ودعم أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030.جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، غابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، التي تزور البلاد بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي. واستعرض معالي صقر غباش خلال اللقاء، تجربة الدولة وريادتها في تمكين المرأة والشباب، وتبني نهج التسامح والتعايش، والنجاح الذي حققته الدولة في ما يخص سد الفجوة النوعية، وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وأشادت غابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، والذي يسهم بدوره في جعل الإمارات من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز التوازن بين الجنسين في المجال السياسي.