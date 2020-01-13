وضع حجر الأساس لمبنى سفارة إندونيسيا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وضعت ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، أمس، حجر الأساس لمبنى السفارة الإندونيسية في العاصمة أبوظبي. حضر المراسم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ومحمد عبد الله بن مطلق الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، ولووت باندجيتان وزير الملاحة والبيئة في جمهورية إندونيسيا، وجيندرال رازي وزير الشؤون الدينية في جمهورية أندونيسيا، والوفد المرافق. كما حضر مراسم التدشين، أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة شرق آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في الوزارة.

وأكدت وزيرة خارجية إندونيسيا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التمثيل الدبلوماسي الإندونيسي وتطوير العلاقات التي تربط جمهورية أندونيسيا ودولة الإمارات.

وأشادت بمتانة وعمق العلاقات التي تربط إندونيسيا والإمارات، والتي تعززها الإرادة المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.