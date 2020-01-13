ثاني الزيودي لـ «البيان»: 3.7 مليارات دعم الإمارات للطاقة المتجددة عالمياً

أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي الدعم المالي الذي قدمته دولة الإمارات لنشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً تجاوز مليار دولار (3.7 مليارات درهم).

وشدد معاليه في تصريحات لـ «البيان» على الأهمية الكبيرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تنطلق اليوم بحضور أكثر من 165 رئيس دول ة ووزيراً وتنفيذياً عالمياً، مؤكداً أن هذا التجمع الدولي غير المسبوق، يبرز الدور الكبير لدولة الإمارات، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، في قطاع الطاقة المتجددة، حيث باتت تشكل مكانة عالمية مرموقة للعاصمة في مجال حماية البيئة، والعمل من أجل المناخ ودعم الاستدامة، ونشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة.

وأشار معاليه إلى النجاحات الكبيرة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، منوهاً بإطلاق نماذج المدن منخفضة ومنعدمة الكربون، مثل مدينة مصدر في أبوظبي، والمدينة المستدامة في دبي، مشيراً إلى جهود لمضاعفة استثمارات الإمارات المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة، متوقعاً أن يزداد حجم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل عام في الدولة.

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