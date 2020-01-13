سموه يشهد خلوة الخبراء ويطلق مبادرتين لتعزيز ريادة الدولة

محمد بن راشد: نريد الإمارات الخيار الأول لشركات ومواهب الذكاء الاصطناعي

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يشهدان اتفاقية «تحدي الذكاء الاصطناعي» | تصوير: خليفة اليوسف

المصدر:
  • دبي - وام
التاريخ:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إننا نركز في جهودنا لصناعة مستقبل دولة الإمارات على رؤية استشرافية تتبنى التوجهات والتطورات العالمية، وتدعم العقول الشابة والمواهب الواعدة، وتشجع الابتكارات الحديثة والأفكار الإبداعية، وتتبنى التكنولوجيات المتطورة.. نريد أن تكون الإمارات الخيار الأول لشركات التكنولوجيا والمواهب المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم.. نريد أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تطوير هذا القطاع المستقبلي والاستثمار في إمكانياته.

 

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