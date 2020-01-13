9 إجراءات وقائية للحد من مخاطر الأمطار

المصدر: إعداد: أحمد يحيى

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حدد برنامج الشيخ زايد للإسكان 9 إجراءات ونصائح يجب اتباعها عند هطول الأمطار بغزارة على مساكنهم، لضمان عدم حدوث مخاطر أو الحد من السلبيات التي قد تهددهم، فيما جاءت هذه المعلومات لمساعدة الجمهور خلال هذه الفترة التي تتعرض خلالها الدولة لموجة من الأمطار الغزيرة.

- كهرباء

الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية بالمنزل

- رياح

تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أثناء الرياح

- تصريف

تفقّد قنوات تصريف المياه

- ضرورة

عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى

- نشرة

متابعة النشرات الجوية للاطلاع على التطورات

- إنارة

توفير وسائل إنارة احتياطية

- لعب

عدم السماح للأطفال باللعب خارج المسكن

- إسعافات

التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الطبية بالمنزل

- 999

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