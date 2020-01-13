مستشفى راشد يستقبل 760 حالة طارئة

المصدر: دبي - البيان

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن مستشفى راشد استقبل 760 حالة طارئة خلال اليومين الماضيين، بينها 186 إصابة ناتجة عن حوادث الطرق بسبب الأمطار، كما أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة، وقد تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المتخصصة، ووفق أفضل سبل الرعاية الصحية.

وأكدت أن مستشفياتها متأهبة في جميع الظروف والحالات، وأن كوادرها الطبية موجودة على مدار الساعة وفق طبيعة عملها وبشكل اعتيادي، وأنها زادت من استعداداتها تزامناً مع الظروف المناخية غير العادية التي تشهدها الدولة.

وقالت الهيئة، إن قسم الطوارئ في مستشفى دبي شهد زيادة طفيفة، أمس، في أعداد الأطفال وكبار السن المصابين بنزلات البرد، في وقت شهدت مستشفيات الهيئة بشكل عام مراجعات طبيعية للعيادات الخارجية.