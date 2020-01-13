حالة طفل الفجيرة مستقرة ويغادر المستشفى قريباً

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

قال الدكتور مأمون المرزوقي، استشاري ورئيس قسم العمليات في مستشفى لطيفة في دبي: «إن حالة طفل الفجيرة الذي تعرض لحروق بليغة أصبحت الآن مستقرة تماماً بعد 4 أسابيع من تلقي العلاج في المستشفى».

وأوضح أن وجه الطفل الذي تعرض لحروق عميقة أصبح طبيعياً، كما أن رجله اليسرى أصبحت طبيعية، ولم يعد بحاجة لعمليات ترقيع إضافية، مشيراً إلى أن الطفل لا يتناول الآن أية أدوية، وبات بإمكانه مغادرة المستشفى والحضور فقط في المواعيد المقررة له للتغيير.

وأضاف: «إن أطباء القسم بذلوا جهوداً مضنية لإنقاذ الطفل من الحروق التي تعرض لها، وتكللت جهودهم بفضل الله أولاً، وأطباء وممرضي القسم ثانياً بالنجاح التام، لافتاً إلى أن درجات الحروق التي ألمت بالطفل كانت متقدمة، مؤكداً بأن حالته الآن مستقرة ولم يعد هناك مبرر لبقائه.

وأوضح: «إن قسم الحروق في مستشفى لطيفة يعد الأول من نوعه في التعامل مع حروق الأطفال بفضل الإمكانيات والكوادر الطبية التي تم توفيرها، وبين أن قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل يومياً حالة إلى اثنتين لأطفال أصيبوا بحروق». وناشد الدكتور مأمون الأهل بضرورة الانتباه إلى أبنائهم ومراقبتهم وإبعادهم عن كل ما شأنه أن يلحق الأذى بهم.