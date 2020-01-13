محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من أنغيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والمستشارة الألمانية ــ خلال الاتصال الهاتفي ــ علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا.

واستعرض الجانبان تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والمستشارة الألمانية ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلمها، والعمل على احتواء التوتر وتجنب التصعيد من خلال تغليب الحوار والحكمة في معالجة القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.