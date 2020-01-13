إشادة سعودية بجهود الإمارات في التسامح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونهجها الحضاري في ترسيخ معاني الدين الحنيف وقيمه النبيلة وتعاليمه السمحة وإيصال المعرفة لكل أفراد المجتمع بأسلوب عصري يواكب النهضة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية في المملكة والوفد المرافق للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام الهيئة.