محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الفرنسي خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار، ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.