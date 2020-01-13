أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم المنصوري

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة مريم عبيد بن حزيم المنصوري، أرملة المرحوم عبد الرحمن أحمد بن زايد الفلاسي. فقد قام سموه، عصر أمس، بزيارة مجلس العزاء في منطقة الراشدية في دبي، حيث قدم صادق تعازيه ومواساته إلى ذوي ونجلي الفقيدة: أحمد وياسر عبد الرحمن بن زايد الفلاسي، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.