إشادة أممية بجهود الإمارات في دعم الأسر المنتجة

المصدر: دبي - البيان

اطلع تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أبرز البرامج والمشاريع التنموية الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع لدعم وتمكين عدد من فئات المجتمع كالأسرة والمرأة وأصحاب الهمم ورفد مشاريعهم المتناهية الصغر نحو التميز وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم ولأسرهم برؤية تنموية مستدامة، مشيداً بجهود الإمارات في دعم الأسر المنتجة.

جاء ذلك خلال زيارته جناح الصنعة للأسر الإماراتية المنتجة، في القرية العالمية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من مسؤولي الوزارة، بحضور بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

وناقشت معالي حصة بوحميد مع تيجاني محمد باندي أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، وحرص الدولة منذ عقود على تحقيق أجندتها من خلال جهودها المشهودة أمام العالم عبر مبادراتها ومشاريعها المختلفة الداعمة لمفهوم الرعاية والتنمية وتحقيقاً للرفاه والعيش الكريم لشعب ومجتمع دولة الإمارات.

واطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على منتجات الأسر الإماراتية المشاركة في الجناح، كما تعرّف على الخطط والبرامج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع دعماً للأسر المنتجة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دور الوزارة في تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الهمم وتمكينهم اقتصادياً من خلال البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.

وأشاد تيجاني والوفد المرافق له بنوعية المنتجات وتميزها بمشاركة مختلف فئات المجتمع من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب، مؤكداً أن الدعم الذي تحظى به الأسر يعزز استقرارها المعنوي والاقتصادي، ويرسّخ مفهوم التنمية المستدامة ويدفع بعجلة التنمية نحو التميز.