شما المزروعي: شبابنا فخر الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن شباب الإمارات في الخدمة الوطنية، هم فخر الوطن، وأكبر فخر للجميع خدمة أغلى وطن.

وتمنت معاليها في تدوينة نشرتها في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كل التوفيق لأهلنا وشبابنا في الخدمة الوطنية. حيث دونت قائلة: «دفعة أخرى من شباب الإمارات يلتحقون بالخدمة الوطنية، شبابنا في الخدمة الوطنية #فخر الوطن، وأكبر فخر لنا جميعاً خدمة أغلى وطن، الله يوفق أهلنا وشبابنا في الخدمة الوطنية، شكراً فريق عمل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على جهودهم العظيمة، عيشي بلادي».