أحمد الفلاسي: شرف نعتز به جميعاً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «أن خدمة الوطن شرف نعتز به ونفخر به جميعاً».

وتمنّى معاليه في تغريدة نشرها في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كل التوفيق لمعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولجميع الملتحقين بالدفعة الـ 13 للخدمة الوطنية، حيث دون قائلاً: «خدمة وطننا واجب وشرف نعتز ونفخر به جميعاً، بالتوفيق لأخي معالي عمر بن سلطان العلماء وجميع الملتحقين بالدفعة الـ13 للخدمة الوطنية، راية بلادنا خفّاقة في ميادين البطولات بهمّة أبنائها المخلصين».