أول ملف لا ورقي للأمور الوقتية بمحاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة أول ملف لا ورقي بالكامل خاص بالأمور الوقتية والمستعجلة من العرائض وأوامر الأداء، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، وتتيح المنظومة الجديدة لأفراد المجتمع والشركات والبنوك والمحامين، تسجيل الأمر على عريضة وأمر الأداء إلكترونياً، ليتم مراجعته من الفريق المختص ضمن دائرة المحاكم ومن ثم إسناد الطلب إلكترونياً للقاضي المعني، ليقوم بالاطلاع على الطلب بجميع معلوماته من حيث الأطراف والطلبات والوقائع والمستندات المقدمة الداعمة من خلال نظام المحاكم واتخاذ القرار والتوقيع عليه إلكترونياً ومن ثم إسناده إلكترونياً للفريق المعني بمتابعة تنفيذ الأوامر والقرارات، لتصبح بذلك جميع مراحل المنظومة الجديدة إلكترونية بالكامل دون الحاجة للأوراق.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المنظومة الجديدة التي أطلقتها المحاكم للأوامر القضائية، تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الاستراتيجية، وضمن توجهها نحو «محاكم بلا ورق»، والتقاضي عن بعد، مبيناً أن هذه الجهود تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائي، وتسهيل إجراءاته للمتعاملين، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة والذكية، بما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة.