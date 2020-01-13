121 مليون درهم وفراً مالياً لبرنامج «إسعاد» في 2019

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، والنتائج التي حققتها في عام 2019، والتي أثمرت عن وفر مالي يبلغ 121 مليوناً و131 ألفاً و114 درهماً لكل القطاعات التي تضمها اللجنة.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على النتائج التي حققتها اللجنة للعام الماضي، بحضور منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من الضباط والأفراد.

ووجّه معالي اللواء عبد الله خليفة المري بضرورة التركيز على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة التي لها تأثير في رفع مستوى السعادة لدى الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

تقرير

بدورها، استعرضت منى العامري، رئيسة اللجنة، تقريراً تفصيلياً لنتائج الوفر المالي التي حققتها القطاعات خلال عام 2019م، الذي بلغ 121 مليوناً و131 ألفاً و114 درهماً، مشيرةً إلى أن قطاع المجمعات التجارية، برئاسة سامية شاهين، احتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الوفر المالي الذي استفاد منه حاملو بطاقة إسعاد، والذي بلغ 31 مليوناً و86 ألفاً و66 درهماً، يليه قطاع التعليم الذي يرأسه زكريا سيف، إذ حقق وفراً مالياً قيمته 20 مليوناً و245 ألفاً و626 درهماً، ومن ثم يأتي في المرتبة الثالثة قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية برئاسة إبراهيم البلوشي، بوفر مالي بلغ 20 مليوناً و39 ألفاً و327 درهماً، فيما توزع باقي الوفر المالي بين القطاعات الأخرى التي ينشط فيها فريق «إسعاد».

وقدمت العامري، في تقريرها، إحصائيات بعدد العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات التجارية داخل الدولة وخارجها التي بلغت 4835 عرضاً في مختلف القطاعات، استفاد منها 147 ألفاً و579 موظفاً ممن يحملون البطاقة وينتمون إلى 230 جهة حكومية وشبه حكومية في مختلف إمارات الدولة، علماً بأن عدد مرات الاستفادة بلغ 984 ألفاً و58 للموظفين وأسرهم، مؤكدةً أن عروض «إسعاد» منتشرة في 46 دولة في العالم.

وتطرقت رئيسة لجنة بطاقة إسعاد إلى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي نفّذتها اللجنة خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن العدد وصل إلى 36 مبادرة، استفاد منها 16 ألفاً و132 شخصاً، وأن المبادرات توزعت بين المبادرات العلاجية، والتعليمية، والدعم المادي، والدعم والتمكين، والتحفيز والتقدير، وغيرها من المبادرات الأخرى.

تكريم

أثنى معالي اللواء عبدالله المري على النتائج الممتازة التي استعرضتها منى العامري رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، ووجّه بتكريم شركاء إسعاد المتعاونين، ورؤساء القطاعات الذين كانت نسبة أنشطتهم أكثر، وحققوا وفراً مالياً أعلى، إضافة إلى تكريم الأشخاص والجهات الذين أسهموا في دعم المبادرات الإنسانية التي نفذتها لجنة بطاقة إسعاد، كما حث معاليه أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهود وابتكار المزيد من الوسائل الإبداعية التي تحقق السعادة وتعزز الاستقرار في المجتمع.