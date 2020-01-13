تسابق الشباب لخدمة الوطن منبع فخر واعتزاز

المصدر: أبوظبي - وام

قال عبد الصمد أحمد الملا، ولي أمر: «إن الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن، وشخصياً أشعر بالفخر والاعتزاز، وأنا أرى كل هؤلاء الشباب يتدافعون من أجل أن يفوز كل واحد منهم بالسبق في خدمة وطنه عبر الخدمة الوطنية، وربما أدركت اليوم قبل أي وقت مضى معنى التوحد، تحت قيمة من قيم الوطن، والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وتحويل هذه القيم إلى سلوكيات، ففي عشق تراب الوطن تأكيد لحب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه، والمحافظة على مكانته وتعزيز وحدته وصيانته، وتعزيز شخصية الأبناء بالثقة بالنفس، والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية».