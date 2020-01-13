مجندون وذووهم: وسام شرف على جبين كل مواطن

المصدر: أبوظبي - وام

أجمع المجندون وذووهم على أن الخدمة الوطنية وسام شرف على جبين كل مواطن، مؤكدين استعداد أبنائهم لبذل أنفسهم وأموالهم في سبيل المحافظة على هذا الوطن وعلى رفعته وتقدمه وازدهاره.

وقال خالد محمد بني مالك، ولي أمر إبراهيم خالد: «إن الوطن يستحق من أبنائه أن يقوموا بخدمته، ويبادلوا رعايته لهم بالعطاء والتضحية من أجله»، مطالباً أبناء الإمارات بأن يكونوا على استعداد لبذل كل غالٍ ونفيس من أجل الوطن، حيث إن إلحاق الشباب المواطنين في الخدمة الوطنية ردع عملي للطامعين والحاسدين والمتربصين، إذ تثبت الخدمة الوطنية «أن الإمارات قادرة على حماية أمنها الوطني بسواعد أبنائها، وبحرصهم على حماية تراب وطنهم والذود عنه بدمائهم».

وأكد: «أن الخدمة الوطنية تؤكد ولاء أبناء الإمارات للدولة والقيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تقديم كل ما تملك لأبنائها، كما أنه يصب في مصلحة فئة الشباب الذين، من خلال توجههم لأداء واجب الوطن، إنما يجدون سبلاً في الالتزام وبناء الشخصية، إضافة إلى أنه وسيلة للتعبير عن حب الوطن والانتماء إليه».

شرف

وأضاف عبد الله سمير أحمد، ولي أمر هلال عبد الله: «إن تلبية أبناء الإمارات لنيل شرف الالتحاق بالخدمة الوطنية تعكس البنيان القوي والراسخ الذي أسّسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لقواعد الوطن، وتعكس المبادئ والقيم الأصيلة التي غُرست في وجدان وقلوب المواطنين في حبهم وعشقهم لتراب بلادهم وتقديم التضحيات الغالية من أجله، حتى يبقى الوطن عزيزاً شامخاً بين سائر البلدان والشعوب»، مؤكداً أن القانون الذي فرض إلزامية الخدمة الوطنية على أبناء الوطن من الذكور فرصة طيبة من أجل رد جزء من الجميل للوطن الغالي، والدفاع عنه ضد كل من تسوّل له نفسه النيل من إنجازات ومكتسبات الوطن.

مهارات

وأكد المجند داوود عبد الله: «أن أداء الخدمة الوطنية شرف وواجب وطني عظيم، لن يتوانى جميع أبناء هذا الوطن المعطاء في الاضطلاع به، خاصة أن العسكرية ستسهم في صقل مهارات أبناء هذا الوطن، ومساعدتهم على اكتساب الصفات القيادية، كما تمكنهم من تحديد مستقبلهم التعليمي والمهني».

وقال المجند علي محمد البلوشي: «إنه على أتم الاستعداد لتأدية الخدمة الوطنية ورد الجميل لوطنه»، معبّراً عن سعادته بخوض هذه التجربة، لافتاً إلى أن أداء الخدمة الوطنية فرصة لتنمية مهاراته القتالية وصقل خبراته العملية.

مشاعر

وعبّر جمال جاسم البلوشي عن فرحته بالتسجيل في الخدمة الوطنية لأداء واجب الوطن، وأكد أنه جاهز ليكون في الصفوف الأمامية، وأن وجوده في المعسكر في وقت مبكر يؤكد مدى حماسه في تلبية الواجب الوطني، وهو أقل واجب يقوم به الشباب من أجل وطنهم.

مكتسبات

قال المجند ناصر محمد عباس: «مستعد لتلبية نداء الوطن والدفاع عن مكتسباته، فالخدمة الوطنية فخر وشرف لكل مواطن في تحقيق الأمن والأمان لهذه الدولة التي سعت ولا تزال تسعى لتوفير كل سبل الراحة لشعبها، التي ستسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الشباب للمبادرة وتعميق المشاعر الوطنية لدى الجميع»، مضيفاً أن هذا التوجه سيؤدي إلى غرس القيم والمبادئ الوطنية لتهيئة وإعداد أجيال مدركة لأهمية الوطن وضرورة حمايته وحماية أمنه.