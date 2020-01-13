«أبوظبي العمالية» تُنهي نزاعاً لـ 540 عاملاً بتسليم مستحقاتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 540 عاملاً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة، مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.

وأفادت محكمة أبوظبي العمالية، بأن سرعة إنهاء القضايا العمالية، وخاصة الجماعية، وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تعد من الأولويات الرئيسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق هدف الدائرة المتمثل في قضاء عادل وناجز.

وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء تلك النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال، وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، تلبي جميع المتطلبات، وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.