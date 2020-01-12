محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يشهدان تبادل اتفاقيات بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا اليوم.. تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ بجانب البيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.. وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

وتضمنت مراسم التبادل ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التالية..

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة ونظيرتها وزارة الصحة الإندونيسية بشأن التعاون في المجالات الصحية تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والثقافة في إندونيسيا تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة الإندونيسية للتعاون في المجالات الزراعية والتنوع الغذائي.. تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيرالمناخي والبيئة ومعالي ريتنو مرسودي.

- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب تبادلها.. معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سوهاردي عليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا .. تبادلها سعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومعالي الجنرال متقاعد فخرول الرازي وزير الشؤون الدينية.

- مذكرة تفاهم لتقييم فرصة انشاء مشروع لتحويل النفط الخام الى بتروكيماويات في بالونجان - إندونيسيا بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي بيرتامينا "بيرسيرو" .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها".. والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

- اتفاقية بيع الغاز البترولي المسال بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي بيرتامينا "بيرسيرو".. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " والسيدة نيك ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا .

- مذكرة تفاهم لتوريد النافثا الخام بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات تي بي كيه. ..تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " والسيد إدي رايفه مدير عام شركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات " تي بي كيه ".

- اتفاقية شراء الطاقة بين مجموعة شركات اندونيسية ومصدر .. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة وذو القفلي زيني مدير عام شركة الكهرباء الحكومية.

- اتفاقية المشروع المشترك الرسمي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون بشأن " محطة حاويات ماسبيون الدولية بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة سنويا في جاوة الشرقية في إندونيسيا.. تبادلها سعادة سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة " موانئ دبي العالمية " والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

- مذكرة التفاهم بين الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة "اساهان للألومنيوم الإندونيسية .. تبادلها عبدالله جاسم بن كلبان المدير التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم واوراس بدروس المدير التنفيذي لأندونيسيا أساهان للألومنيوم.

- اتفاقية تهدف إلى تقييم المزيد من فرص التعاون في قطاع التكرير في إندونيسيا بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة الطاقة الإندونيسية "بي تي برتامينا" - بيرسيرو -.. تبادلها مصبح الكعبي لمدير التنفيذي للبتروكيماويات والسيدة نيكي ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا.

- مذكرة تفاهم مع الوكالة الإندونيسية للبحوث والتنمية الزراعية بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير لتسويق المحاصيل الزراعية " في ليمبانغ ، جاوة الغربية ، إندونيسيا .. تبادلها الدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة " إيليت أجرو " والدكتور فجري جفري مدير عام في وزارة الزراعة الإندونيسية.

- مذكرة تفاهم بين شركة سال وشركة تليكوم إندونيسيا حول تطبيق التعليم الرقمي ل K-12 في إندونيسيا.. تبادلها الدكتور صالح الهاشمي مدير عام شركة سال والدكتور إدي ويتجارا رئيس الموارد البشرية في تليكوم إندونيسيا.

- خطاب نوايا بين حكومة إقليم مقاطعة جاوة الغربية ومجموعة لولو الدولية بشأن تحسين استيعاب القوى العاملة في جاوة الغربية من خلال برنامج التمكين وبناء القدرات.. تبادلها يوسف علي رئيس ومدير عام مجموعة لولو الدولية ويو روزانول أولوم نائب حاكم مقاطعة جاوة الغربية.

- مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لوجستي وميناء جاف ومستودع للحاويات الداخلية في سوبانج ،جاوة الغربية ، إندونيسيا .. تبادلها عبد اللطيف مؤيدن مدير عام تي دبليو كونتينر سيرفيس والسيد إيكو توفيق ويبوو ، مدير عام بي تي راجاوالي نوسانتارا اندونيسيا.