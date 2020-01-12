محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإندونيسي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف و عزف السلام الوطني لجمهورية إندونيسيا.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو.

و صافح الرئيس الإندونيسي.. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ و الوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الوزراء و كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال ملوحين بأعلام البلدين ابتهاجا بزيارة الرئيس الضيف.

وكان في استقبال فخامته.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الضيف وفد يضم معالي كلا من ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية و براتيكنو وزير الدولة و إيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ولوهوت بنسار بانجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية و الاستثمارية و فخر الرازي باتوبارا وزير الشؤون الدينية و أغوس سوبارمانتو وزير التجارة وعارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية وإريك طاهير وزير الشركات المملوكة للدولة وبهليل لحظاليا رئيس مجلس تنسيق الاستثمار وسعادة السفير أندري هادي رئيس بروتوكول الدولة مدير عام شؤون المراسم والقنصلية في وزارة الخارجية وسيد مارولي سيمانجو نتاك قائد قوات الأمن الرئاسية.