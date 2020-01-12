انحسار الحالة الجوية تدريجيا اليوم مع بقاء فرصة هطول الأمطار

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

مع استمرار تكاثر السحب الركامية على أغلب المناطق، شهدت الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا، وأدت غزارة الأمطار شمالا وشرقا إلى جريان الأودية والسهول والمناطق المنخفضة في أماكن عديدة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة حيث تم تسجيل أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بواقع 1.3 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة 6:15 صباحا.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى 5 كميات أمطار خلال الحالة الجوية في الفترة من 9 ـ 12 يناير الجاري وحتى الساعة 3:19 عصر اليوم في خطم الشكلة 193 ملم، وميناء صقر 187.7 ملم، ودمثة 181.2 ملم، ومزيد 178.2 ملم، وفلج المعلا 158.4 ملم.

كما سُجلت كميات أمطار مرتفعة خلال تلك الفترة في الفوعة 158.2 ملم، وفي الفرفار 141.8 ملم، و139 في جميرا، و133.6 ملم في الشويب، و133 ملم في سويحان، و127 في العراد، و124.8ملم في الفقع، و118ملم في رأس غناضة وفي ركنة 117 ملم، وفي مطار العين 115 ملم، وفي رزين 114.6 ملم، و113 ملم في سيح السلم وأم غافة و108 ملم في جبل مبرح ومليحة، و103 في الشوامخ والوثبة.

وتم تسجيل كميات أمطار أقل من 100 ملم في كل من الطويين 98.5 ملم، ومطار رأس الخيمة 90.1 ملم ومسافي 97.8 ملم، و84 ملم في ميناء الفجيرة ومطار الشارقة ودبا، وضدنا 74.8 ملم، وجبل ينس 92.3 ملم، ووادي شحه 97.4 ملم وغيرها من المناطق خاصة شمالا.

واستمر هطول الأمطار منذ مساء يوم السبت وحتى الآن أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد في العديد من مناطق الدول، وشهدت مدينة أبو ظبي عصر اليوم هطول أمطار غزيرة وعلى فترات مصحوبة بالرعد أحيانا، وسقطت أمطار مختلفة الشدة على طريق خورفكان الجديد وشارع الشيخ محمد بن راشد وفي السمحة وطريق دبي مسافي في وادي سنا وكانت غزيرة مع برد على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي البرشاء وطريق الذيد وشارع الإمارات والطويين والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والعين وغيرها من المناطق.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد تخف حدة التقلبات الجوية اعتبارا من مساء اليوم الأحد ليكون طقس الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية مع توفر الفرصة لسقوط بعض الأمطار والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط يصبح مضطرب الموج ليلا في الخليج العربي.