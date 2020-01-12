"التقنية العليا" تستعرض أبرز إنجازاتها على مدى4 أعوام

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

احتفت كليات التقنية العليا صباح اليوم بعشرة من أبرز إنجازاتها الاستراتيجية التي تحققت على مدار السنوات الأربع الأخيرة خلال مؤتمرها النصف السنوي الذي عقدته تحت شعار "رواد التغيير للجيل الرابع" والذي استعرضت خلاله تفاصيل تلك الإنجازات وكرمت فرق العمل القائمة عليها.

وكان آخر تلك الإنجازات إطلاق المرحلة التجريبية من بوابة "كوادر" لتعزيز فرص توظيف الخريجين والتي ستعلن تفاصيلها قريباً، بالإضافة الى النجاح في احتضان 25 شركة ناشئة ضمن المناطق الحرة الاقتصادية الابداعية للطلبة والتي تستهدف تخريج شركات ورواد أعمال، كما تضمنت الإنجازات الشهادات الاحترافية العالمية والاعتماد الأكاديمي للبرامج محلياً وتوجيه الخريجين للعمل في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين.