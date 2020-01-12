بلدية دبي تعالج 3500 بلاغ وتسحب أكثر من مليون متر مكعب من مياه الأمطار

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي أن كميات مياه الأمطار التي تم سحبها يوم أمس السبت بلغ مليون و350 ألف متر مكعب، وأن معدل هطول الأمطار بلغ 150 ملم في الساعة، وأن فرق العمل التي شاركت في سحب المياه عالجت 3500 بلاغ من بين 4200 بلاغ تلقتها.

وشهدت إمارة دبي يوم هطول امطار غزيرة ، وشاركت بلدية دبي بــ 35 مضخة و52 محطة لتصريف مياه الأمطار تعمل بكامل فعاليتها، وأكثر من 3000 موظف وعامل شغالين في كافة أنحاء الإمارة على سحب المياه،من مختلف الوحدات التنظيمية في البلدية التي عملت على سحب المياه وتنظيف الطرقات، بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجين من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبإشراف مباشر على عمليات السحب والتصريف خلال الهطولات المطرية وبعدها.

وتم توجيه الكوادر الاشرافية والفنية التنفيذية التابعة لبلدية دبي التي عملت على مدار الساعة في كافة أنحاء الإمارة، وتم تزويد فرق العمل بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة حلال الهطولات المطرية والاحوال والرياح المصاحبة إلى جانب توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة في الطرقات.

وتهيب بلدية دبي الجمهور الكريم بالاتصال على رقم مركز الاتصال 800900 او تطبيق Dubai24/7 الإبلاغ عن تجمعات المياه.