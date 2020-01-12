التزام كافة المعلمين بالحضور رغم تعثرهم في الطرقات

المصدر: دبي - رحاب حلاوه

علقت مدارس حكومية في دبي صباح اليوم الدراسة لليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020، بعد تلقيهم رسائل من مدراء النطاق بإمكانية تعطيل الدراسة واستخدام صلاحياتهم التي منحتها لهم وزاره التربية والتعليم، في ظل التغيرات التي تشهدها الأجواء من أمطار و رياح، وحرصت إدارات المدارس على إبلاغ أولياء الأمور بذلك عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا، موضحين توقف حركة رحلات الحافلات المدرسية صباح اليوم عن نقل طلبة وطالبات في مختلف المراحل التعليمية، بعد قرار المدارس بتعليق الدراسة حفاظاً على سلامة الطلبة خلال حركة نقلهم ذهاباً وإياباً، كأولوية قصوى تحرص المدارس على رعايتها وضمانها.

وفي الوقت ذلك التزمت كافة الهيئات الإدارية و التدريسية بالحضور رغم تعثر بعضهم في الوصول الي مدارسهم، وعقدوا اجتماعات و ناقشوا خلالها وضع الخطط العلاجية للطلبة ووضع برامج و أنشطة صفية ولا صفية بهدف اثراء العملية التعليمية، كما حرصت إدارات المدارس على التواصل مع كافة الإدارات التدريسية قبل وصولهم إلى المدارس للاطمئنان عليهم من خلال مجموعات التواصل بينها و بين المعلمين.