20 فريق عمل لمراقبة الطرق في الإمارات خلال الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

خصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار.

وقالت الوزارة : " شهدت مختلف مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة غير اعتيادية، ما تسبب في تجمع مياه الأمطار على الطرق الرئيسية وتحويل الحركة المرورية على بعض المخارج، لذلك خصصت وزارة تطوير البنية_التحتية بالتنسيق مع الجهات المحلية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق .

واوضحت أن الفرق كلفت بتنفيذ 3 مهام رئيسية تتمثل في سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، وإزالة التجمعات الرملية إضافة إلى ردم الانهيارات على جانبي الطرق التي تظهر نتيجة جريان مياه الأمطار .

يذكر أن الأمطار التي هطلت على مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية فسجلت في منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 في مزيد و153 ملم في الفوعة، و133.6 ملم في فلج المعلا و131.6 في جميرا، و126 ملم في الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 في العراد و120 ملم في الفقع والفرفار و114.6 ملم في ركنة ورزين.