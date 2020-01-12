عمر العلماء.. أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

التحق معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي للدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية ليكون بذلك أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية.

وجاء في تغريدةٍ له على حسابه الرسمي في تويتر صباح اليوم: "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز، تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاؤنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".

يذكر أن معالي عمر سلطان العلماء انضم إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة للذكاء الاصطناعي في أعقاب التعديل الوزاري في أكتوبر2017، ويشغل معاليه منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة. وفي نوفمبر 2017، أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار معالي عمر العلماء لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.