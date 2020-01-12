أمطار وبرد برأس الخيمة وجبل جيس يسجل 1.1 درجة مئوية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح .تصوير - إبراهيم صادق

شهدت إمارة رأس الخيمة صباح اليوم استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بحبات البرد، حيث واصلت قمة جبل جيس انخفاض درجة حرارتها مسجلة 1.1 درجة مئوية الأقل في الدولة خلال الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحاً، بحسب المركز الوطني للأرصاد، وما زال هطول أمطار الخير مستمرة بشدة.

من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تشهدها الإمارة وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان وادي نقب بمنطقة الفحلين، مؤكدة على ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.