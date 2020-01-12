تعاون بين «أبوظبي للإسكان» و«الإمارات للتكنولوجيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، مع الدكتور محمد محجوب ضياف، عميد كلية الإدارة، والدكتور جمال بلوط، رئيس قسم المساقات العامة في كلية الإمارات للتكنولوجيا بأبوظبي، وتمّ خلال الاجتماع بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، كما تمّ التطرق إلى أهم المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي كلية الإمارات للتكنولوجيا لتلبية احتياجات سوق العمل في الإمارات، فضلاً عن المُساهمة جنباً إلى جنب مع الجامعات الخاصة الأخرى في الدولة في بناء نهضتها العلمية والاقتصادية.