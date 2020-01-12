عبد الله بن زايد: حريصون على دعم برامج الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جرى خلال اللقاء - الذي يأتي في إطار زيارة باندي للدولة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» - بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة البروفيسور تيجاني محمد باندي، مؤكداً حرص دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم مختلف برامجها التنموية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات. من جانبه، أعرب البروفيسور تيجاني محمد باندي عن سعادته بالوجود في دولة الإمارات والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا».

علاقات مع إندونيسيا

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ريتنو مارسودي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت وزيرة خارجية إندونيسيا بتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو مستمر منوهة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.