أنور قرقاش: شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع

المصدر: دبي- البيان

نشر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر تويتر، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الفقيد السلطان قابوس بن سعيد.وعلق معاليه قائلاً: «فقدنا اليوم (أمس) شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع بوفاة السلطان قابوس رحمه الله. قائد حكيم وملهم، قاد نهضة عمان الشقيقة خلال 50 عاماً وعمل بإخلاص لرفعة بلده وشعبه. من الإمارات شريكة عمان تاريخاً ومصيراً نتقدم إلى شعب عمان بخالص التعازي في هذه المناسبة الحزينة».