حمدان بن زايد: باني نهضة عُمان الحديثة وربان مسيرتها

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عبر تويتر: «رحم الله السلطان قابوس رحمة واسعة، كان قائداً ملهماً وسلطاناً حكيماً، باني نهضة عمان الحديثة وربان مسيرتها نحو العراقة والتطور والنماء وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، تعازينا لأسرته الكريمة وللشعب العماني الشقيق، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة ويديم عليها الأمن والاستقرار». وأضاف: «خالص التهاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان، وكل التوفيق والسداد لجلالته في حمل هذه الأمانة وإكمال مسيرة النهضة العمانية المباركة».