أخبار الساعة: الأمة فقدت قائداً فذاً

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أنه برحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، يفقد العالم والوطن العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحداً من القادة الأفذاذ والزعماء الذين تميزوا بالحكمة، ورائداً من رواد النهضة الذين تركوا بصمات خالدة في التاريخ وتركوا لشعوبهم إرثاً غنياً بالازدهار والتطور والحكمة والاعتدال والتضحيات الكبيرة من أجل إعلاء صروح الأوطان وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «الأمة تفقد قائداً فذاً برحيل السلطان قابوس» - بعد نحو 50 عاماً من العطاء ترك فقيد عُمان والأمتين العربية والإسلامية أثراً طيباً وذكرى خالدة في قلوب أبناء عمان وأشقائهم في الدول العربية كافة، فهو باني نهضة عُمان الحديثة التي تتمسك بقيمها وتعتز بماضيها التليد وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، وهو واحد من الزعماء الذين أسسوا مجلس التعاون الخليجي وحرصوا على تعزيز مسيرته وتدعيم أواصر اللحمة بين دوله وتحقيق تطلعات أبنائها في مزيد من التقدم والوحدة والرخاء، وهو قائد عربي ساهم بشكل فاعل في توثيق عرى التضامن العربي في مواجهة التحديات، وحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة، وناصر قضايا الأمة في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

وأكدت أن الإمارات حزنت لحزن الشقيقة عمان على فقدان السلطان قابوس، وسارعت قيادتها إلى نعي الفقيد الكبير والتعبير عن أحر مشاعر التعزية والمواساة لعائلته الكريمة وللشعب العماني الشقيق.