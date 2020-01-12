شركات الطيران تترقب الطقس بتعديل جداولها

المصدر: متابعة - لؤي عبد الله ورامي سميح

أعلنت مطارات دبي عن تأثر بعض عمليات مطار دبي الدولي بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، والتي صاحبها هطول أمطار شديدة وتجمعات للمياه.



وأكدت مطارات دبي في بيان أمس أنها تعمل ما بوسعها مع شركائها في الخدمة لاستعادة العمليات إلى كامل طاقتها في أقرب وقت ممكن مع توقع التأخير في بعض الرحلات خلال اليوم وإلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال. وقالت طيران الإمارات عبر «تويتر» إن الأمطار تسببت في إعاقة العديد من عمليات إقلاع وهبوط رحلات الطيران في مطار دبي أمس.

وقال متحدث باسم فلاي دبي إنه تم إلغاء 20 رحله وتحويل 16 وتأجيل نحو 40 رحله طيران، مضيفاً: مستمرون في مراقبة الظروف الجوية في دبي، ونبذل كل ما في وسعنا لتقليل تأثير هذه الظروف الطارئة على جدول الرحلات. من جهتها، أكدت شركة مطارات أبوظبي عدم وجود تغيير أو إلغاء لرحلات في المطار جراء سوء الأحوال الجوية. في سياق متصل، أكد متحدث باسم الاتحاد للطيران عدم تأثر رحلات الناقلة في مطار أبوظبي الدولي بالأحوال الجوية المضطربة، مشيراً إلى عدم وجود أي تغييرات في مواعيد الرحلات.